Изтребители удрят мишени в морето
Хеликоптери и самолети ще унищожават въздушни и водни цели в рамките на стартиралото днес тактическо учение "Шабла 2015". Операцията е част от междуна...
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Хеликоптери и самолети ще унищожават въздушни и водни цели в рамките на стартиралото днес тактическо учение "Шабла 2015". Операцията е част от междуна...
Стрелковият съюз е закупил 5 руски мишени за 25 000 лв. Така се търси вариант да се подсигури в някаква степен подготовката на националите ни, след ка...