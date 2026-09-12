Всичко за Мишел Уилямс

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Мишел Уилямс залюби писател

Мишел Уилямс залюби писател

Мишел Уилямс отново дава шанс на любовта. 34-годишната холивудска звезда се среща с американския писател Джонатан Сафран Фоер. "Те се познаваха от об...

30 юли | 22:40
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