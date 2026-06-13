Убиецът на Мишел отново пред съда
Заради процесуални нарушения петчленен състав на окръжния съд в Плевен отново гледа делото за жестокото убийство на 19-годишния Мишел Коцев. Миналата...
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Заради процесуални нарушения петчленен състав на окръжния съд в Плевен отново гледа делото за жестокото убийство на 19-годишния Мишел Коцев. Миналата...