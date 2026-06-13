Мис Волейбол е новото лице на "ММ"
Чаровната Мис Национален отбор по волейбол Ваня Запрянова е новото лице на възродената телевизия "ММ". За момента тя се излъчва само онлайн. "MMTV onl...
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Чаровната Мис Национален отбор по волейбол Ваня Запрянова е новото лице на възродената телевизия "ММ". За момента тя се излъчва само онлайн. "MMTV onl...
Тази седмица в София е финалният етап от кастинга за "Мис Национален отбор" 2016. Към журито ще се включат бившият капитан и спортен директор на "Левс...
Ваня козирува пред камерата