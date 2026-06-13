Коя е най-красивата рускиня за 2015? (ВИДЕО)
Студентката от Екатенбург София Никитчук стана Мис Русия 2015. На успорваното състезание в Москва 50 момичета показа с надеждата титлата да стане тяхн...
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Студентката от Екатенбург София Никитчук стана Мис Русия 2015. На успорваното състезание в Москва 50 момичета показа с надеждата титлата да стане тяхн...
София Никитчук от град Екатеринбург е новата "Мис Русия". Тя е на 21 години с перфектните мерки 88-63-91. Красавицата е студентка по хуманитарни наук...