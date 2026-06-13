Николов: Интерконекторът със Сърбия ще повиши енергийната сигурност на региона
„Изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия ще повиши енергийната сигурност както на нашите две страни, така и на региона като цяло...
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„Изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия ще повиши енергийната сигурност както на нашите две страни, така и на региона като цяло...