Шефът на фонд "Земеделие: Не съм видял подаване на оставки
София. "Не съм видял подаване на оставки. Не съм видял има ли подадена оставка или това просто се тиражира. Единственият, който говори на УС вчера, бе...
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София. "Не съм видял подаване на оставки. Не съм видял има ли подадена оставка или това просто се тиражира. Единственият, който говори на УС вчера, бе...
София. "Да оказвам натиск не е част от моя стил на работа. Не съм го правил и няма да работя по този начин и за в бъдеще", е позицията на министъра на...
София. "Не виждам основание към момента да подам оставка. Ние сме първото ръководство, което разплати всички пари. Аз съм си изпълнил ангажиментите",...
София. Назначиха Мирослав Николов за изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция. Това стана на извънредно заседание, к...