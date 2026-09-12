Миньор Перник би съименниците от Чикаго за стогодишния юбилей
Феновете на легендарния клуб направиха и шествие из града
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Феновете на легендарния клуб направиха и шествие из града
Твърде вероятно е двубоят от последния кръг на есенния полусезон между "Миньор" и ЦСКА да бъде преигран. Причината за това е грешката на главния рефер...
ЦСКА записа своя 16 пореден успех. "Червените" победиха като гост "Миньор" (Перник). Мачът този следобед бе от 16-ия кръг на В група. Двубоят се игр...
Столични полицаи ще бъдат командировани в Перник за мача "Миньор" – ЦСКА. Това част от мерките, които пернишката полиция е предприела за осигуряване...
Представители на фенклуба на пернишкия "Миньор" се срещнаха с министъра на спорта Красен Кралев. Председателят на организацията Петър Илиев и заместни...
Ихтиман. Юношата на "Левски" Борислав Балджийски спаси малко дете от ултраси на ЦСКА, информира News7. Детето с шал на Миньор се отървало на косъм от...
Перник. И фалиралият "Миньор" се зарече да прави акционерно дружество по примера на ЦСКА. В момента се сформира група от пернишки бизнесмени, които с...
София. Българският футболен съюз официално извади отбора на Миньор Перник от състава на „Б" група, съобщиха от БФС. Причина за решението е, че клубът...
Враца. Няколко столични адвокатски кантори са заявили желание да защитават отборите на „Ботев"-Враца и „Миньор"-Перник след като стана ясно, че Българ...
София. Бой между футболни фенове се развихри пред "Българска армия" след двубоя от А група между "Миньор" Перник и "Ботев" Пд. Неприятните сцени са се...
Перник. "Ботев" Пловдив победи с 2:0 "Миньор" на "Българска армия" в мач от 27-ия кръг в А група. Така, "канарчетата" отново се приближиха на три точк...
София. "Миньор" Перник отнесе глоба от 10 000 лева и лишаване от домакинство за две срещи, заради ритнат служител на МВР, санкцията е наложена от Дисц...
Перник. Тото милионерът от Перник Росен Русимов поиска изпадналия във фалит ФК „Миньор". Шефът, както е известен в града щастливецът, ударил 4,5 милио...
Николай Тодоров остава треньор на "Миньор" Перник. Новината съобщиха от ръководството на клуба пред БТА. Шефовете на "чуковоте" са провели днес разг...