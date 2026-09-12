Всичко за Миньор Перник

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ЦСКА преиграва мача с Миньор?

ЦСКА преиграва мача с Миньор?

Твърде вероятно е двубоят от последния кръг на есенния полусезон между "Миньор" и ЦСКА да бъде преигран. Причината за това е грешката на главния рефер...

29 ноември | 18:10
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16 поредна победа за ЦСКА

16 поредна победа за ЦСКА

ЦСКА записа своя 16 пореден успех. "Червените" победиха като гост "Миньор" (Перник). Мачът този следобед бе от 16-ия кръг на В група. Двубоят се игр...

29 ноември | 14:11
0 коментара
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"Миньор" копира "червените"

"Миньор" копира "червените"

Перник. И фалиралият "Миньор" се зарече да прави акционерно дружество по примера на ЦСКА. В момента се сформира група от пернишки бизнесмени, които с...

05 август | 20:00
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Глобиха "Миньор" с 11 000 лева

Глобиха "Миньор" с 11 000 лева

София. "Миньор" Перник отнесе глоба от 10 000 лева и лишаване от домакинство за две срещи, заради ритнат служител на МВР, санкцията е наложена от Дисц...

23 април | 19:03
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