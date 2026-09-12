Американски миноносец навлезе в Черно море
Руският Черноморски флот го следи
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Руският Черноморски флот го следи
Американският ескадрен миноносец „Джейсън Дънам" се включи във военни учения в рамките на операция „Атлантическа решимост" в България и Румъния, съобщ...
Варна. На неофициално рутинно посещение във Варна отново е ескадрен миноносец "Доналд Кук" (USS DONALD COOK) от състава на ВМС на САЩ. Целта на посе...