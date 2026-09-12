Главчев подгони министрите! Извънредна заповед
Какво спешно им нареди премиерът
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Какво спешно им нареди премиерът
С какво е свързано спешното заседание
Премиерът разкри важен момент за кабинета
Какво каза служебният премиер
Ще бъде ли сформиран кабинетът
Брюксел. Извънредно заседание на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз ще се състои в сряда в Брюксел. Причината е обтегнатата...