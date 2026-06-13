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Съобщи я министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков
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Съобщи я министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков
ГЕРБ елегантно се дръпна и остави фирмите, каза регионалният министър
Магистрала „Хемус“ е „зазимена“ в началото на пролетта заради липса на плащане
Ремонтите на магистрала "Тракия" ще приключат до 1 юни, единият виадукт ще е готов до август Чакаме през май зелена светлина от ЕК за 2 млрд. лева, к...