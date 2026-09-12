Две министерства представиха подготовката за домакинството на Джиро д'Италия
България да достигне до милиони потенциални туристи чрез международното излъчване
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България да достигне до милиони потенциални туристи чрез международното излъчване
Един от основните акценти на разговора беше поддържането на чистотата в града и курортните зони
Това е най-голямото туристическо изложение за масова публика в света
Той честити днешния празник
От Министерството посочват, че концесията като форма на управление на морския плаж е предпочитана
В Добричка област има 32 плажа, от които 15 имат стопани В навечерието на активния летен сезон община Каварна очаква становище от Министерството на т...