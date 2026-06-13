Пловдив ще бъде домакин на световен винен конкурс
Пловдив ще бъде домакин на световния винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles 2016. Това бе обявено от министъра на туризма Николина Ангелкова по в...
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Пловдив ще бъде домакин на световния винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles 2016. Това бе обявено от министъра на туризма Николина Ангелкова по в...