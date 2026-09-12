Скандал! Масово недоволство заради отказано саниране на сгради
Одобрените сгради са малко над 700, а тези, които остават в резервния списък, са над 2000
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Одобрените сгради са малко над 700, а тези, които остават в резервния списък, са над 2000
Еднократна помощ от 148,35 лв. ще бъде предоставена на уязвими семейства
Възможно е до два месеца да бъде пуснато движението по едното платно на АМ „Струма“
По предложение на НСОРБ средства ще бъдат предоставени и за улици
Съвет по регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се занимава с проблемите на местните власти и касаещат...
София. България е изправена пред риска да не може да усвои голяма част от близо 2,5 млрд. евро европейски средства за нова инфраструктура в периода 20...