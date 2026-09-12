МИЕ: Няма промяна в режима за доставка на газ за България
София. Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). От днес "Газп...
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София. Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). От днес "Газп...
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София. Със заповед на премиера Пламен Орешарски за заместник-министър на икономиката и енергетиката е назначен Юнал Тасим, съобщават от правителствени...