Търсят консултант за газова връзка
Под 333,3 хил. лева ще вземе консултантът по проекта за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия, става ясно от обява по ЗОП, публику...
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Под 333,3 хил. лева ще вземе консултантът по проекта за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия, става ясно от обява по ЗОП, публику...