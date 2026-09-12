Министерският съвет се произнесе за еврото
По този повод правителството реагира с клип
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По този повод правителството реагира с клип
Теменужка Петкова обяви, че покриваме и последния критерий за членство
Работата на Съвета за развитие от създаването му през 2023 г. показва, че е ангажиран основно с разглеждане и съгласуване на проекти на стратегически...
С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи
Едно лице беше освободено от длъжност, друго назначено
Въведена е също така промяна в размера на налаганите наказания
Родствениците на загиналите ще получат обезщетение
София. Следващото правителство ще трябва да одобри споразумението за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. "По пов...
В деня, в който правителството подаде оставка, Министерският съвет прие лобистка промяна, с която блокира събираемостта на дълговете. Това се казва в...