Отсъствие на депутат предизвика минискандал в Сливен
Отсъствие на сливенски депутат сред почетните гости по време на честването на 3 март на площад "Хаджи Димитър" предизвика мини скандал в града под Син...
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Отсъствие на сливенски депутат сред почетните гости по време на честването на 3 март на площад "Хаджи Димитър" предизвика мини скандал в града под Син...