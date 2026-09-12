Голяма опасност! Руските сили минираха важна АЕЦ в Украйна
През ноември руските сили разминираха централата
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През ноември руските сили разминираха централата
Наличието на такива експлозиви е несъвместимо със стандартите за безопасност
Бойците на ИД са поставили противопехотни мини и експлозиви Бойците от терористичната групировка "Ислямска държава" са поставили противопехотни мини...