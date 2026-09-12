Ето колко трябват на човек в България на месец, за да оцелява
За една година сумите нарастват с 87 лв. за един човек и със 156 лв. за семейство
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За една година сумите нарастват с 87 лв. за един човек и със 156 лв. за семейство
Заради мораториума не е имало плавна промяна на цената на три месеца
Слънчевият минимум може да донесе повече светкавици
София. "Това не може да стане", каза социалният министър Хасан Адемов по Нова ТВ за идеята на Европейския икономически и социален съвет към Еврокомиси...