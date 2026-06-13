Обсъждат вдигането на минималната заплата
Министерски съвет ще обсъди вдигането на размера на минималната работна заплата. Предвижда се тя да достигне до 380 лева от 1-ви юли, въпреки че Върхо...
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Министерски съвет ще обсъди вдигането на размера на минималната работна заплата. Предвижда се тя да достигне до 380 лева от 1-ви юли, въпреки че Върхо...