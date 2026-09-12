Триумф за България! Смачкахме Португалия
Португалците поведоха с 2:0, но нашите обърнаха мача
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Португалците поведоха с 2:0, но нашите обърнаха мача
Започва четвъртия сезон в най-добрата аматьорска лига
Звезден уикенд в SPL
Събитието ще се проведе тази събота
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