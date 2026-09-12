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"Левски" трепери за Минев

"Левски" трепери за Минев

София. "Левски" трепери за Минев преди домакинския мач с "Ботев". Левият бек беше сменен на почивката в Стара Загора и още не тренира. В сряда "сините...

13 август | 18:45
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