Президентът на БФСки Цеко Минев влезе в ръководството на ФИС
Избраха Йохан Елиаш да оглави световната федерация
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Избраха Йохан Елиаш да оглави световната федерация
Комитетът прие европейските игри в Миск и фестивала в Баку
София. "Левски" трепери за Минев преди домакинския мач с "Ботев". Левият бек беше сменен на почивката в Стара Загора и още не тренира. В сряда "сините...