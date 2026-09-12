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Миндя пак става рок село

Миндя пак става рок село

Велико Търново. Село Миндя събира фенове за рок феста си в края на месеца като рекламира събитието във фейсбук. 16 банди ще участват в шестото издание...

06 август | 11:16
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