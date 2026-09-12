Всички вдигат рамене за лампата, изгорила дете
10-годишно момче влезе в болница, след като бе ударено от ток при игра на баскетбол
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10-годишно момче влезе в болница, след като бе ударено от ток при игра на баскетбол
Йън и Катрин живеят в селото вече 12 години
Велико Търново. Философи с професорски титли и доценти от Софийския университет ще покаж какво могат с китарите на рок площада в село Миндя. 50 годиш...
Велико Търново. Село Миндя събира фенове за рок феста си в края на месеца като рекламира събитието във фейсбук. 16 банди ще участват в шестото издание...
Велико Търново. Рокаджии опъват палатки за пети път в двора на селската къща на политолога Евгений Дайнов в село Миндя. Къщата му и тази година ще пр...