Коя дама ще реди новините в Нова тв
Новият директор на "Новини и актуални предавания" е журналистката със 25-годишен опит в електронни и печатни медии Миляна Велева
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Новият директор на "Новини и актуални предавания" е журналистката със 25-годишен опит в електронни и печатни медии Миляна Велева
София. Директорът "Новини и актуални предавания" на TV7 и News7 Миляна Велева хвърли оставка в петък. В писмо до медиите тя обяснява, че причините за...
Миляна Велева поема щафетата в ТВ7 и News7