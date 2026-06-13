Хиляди молиха за милост Милващата Богородица
Чудотворната икона остава в Църногорския манастир до 25 май Хиляди миряни се стекоха в неделя в Църногорската света обител над брезнишкото село Гигин...
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Чудотворната икона остава в Църногорския манастир до 25 май Хиляди миряни се стекоха в неделя в Църногорската света обител над брезнишкото село Гигин...