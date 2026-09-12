Фенове на "Милсами" са пострадалите вчера на АМ "Хемус"
Семейство фенове на молдовския "Милсами", който победи "Лудогорец", са пострадалите вчера на автомагистрала „Хемус". Едно от двете им деца е починал н...
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Семейство фенове на молдовския "Милсами", който победи "Лудогорец", са пострадалите вчера на автомагистрала „Хемус". Едно от двете им деца е починал н...
"Позитивен резултат за нас, но предстои втори мач и със сигурност "Лудогорец" остава фаворит от тази двойка. Нищо още не е решено". Това заяви пред Di...
„Не е добър резултат и играта ни също не беше добра. Чака ни труден мач като гости. Трябва да бием там..". Това заяви звездата на "Лудогорец" Козмин М...