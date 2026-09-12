Втори театър пламна. Ники Илиев хвана Милото за гушата
Страшен скандал между двамата актьори
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Страшен скандал между двамата актьори
Николета Лозанова врътна як флирт с Калин Сърменов-Милото на церемонията за избор на нова "Мис Плеймейт". Двамата бяха сред вип гостите на еротичното...
София. "Ол Инклузив" е новото шоу на Нова, което има претенцията да бъде тв спектакъл. Водещ ще му бъде Калин Сърменов, станал известен като Милото....