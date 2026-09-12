Всичко за Милото

Следете всички новини, анализи и коментари за Милото. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Мнения
Николета флиртува с Милото

Николета флиртува с Милото

Николета Лозанова врътна як флирт с Калин Сърменов-Милото на церемонията за избор на нова "Мис Плеймейт". Двамата бяха сред вип гостите на еротичното...

29 януари | 22:05
0 коментара
19028
Милото води шоу по Нова

Милото води шоу по Нова

София. "Ол Инклузив" е новото шоу на Нова, което има претенцията да бъде тв спектакъл. Водещ ще му бъде Калин Сърменов, станал известен като Милото....

20 септември | 18:35
0 коментара
25893