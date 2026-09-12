Над половин млрд. лева! Събориха София от върха
Кой е градът с тези инвестиции в бизнеса
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Кой е градът с тези инвестиции в бизнеса
Това е втората толкова голяма награда, която е спечелена в рамките на няколко месеца
Компанията набра парите за 3 дни
Само за февруари са купени билети за $1,88 млрд.
Заплатите на звездите са намалени само с 80 милиона
Не се е явил за печалбата си още
През 2016 г. правителството може да емитира нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв. Това гласи емисионната политика на МФ за 2016 г. В рамките на този обем...