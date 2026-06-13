В "Лидл" ще наемем още 250 служители до 2017 г.
Предстои откриване на магазин от веригата в Благоевград Имаме 20% ръст на оборота през 2015 г. и вече сме на печалба, каза Милена Драгийска-Денчева...
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Предстои откриване на магазин от веригата в Благоевград Имаме 20% ръст на оборота през 2015 г. и вече сме на печалба, каза Милена Драгийска-Денчева...
Помагаме на добрите БГ производители да продават у нас и в чужбина, казва Милена Драгийска-Денчева, управител на Лидл България17 компании се борят за...