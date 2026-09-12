Скоро от Пловдив до Бургас ще се пътува 2,20 ч с влак
Отговорни сме и към миналото, и към бъдещето на жп транспорта Еврофондовете са много важни за нас, казва генералният директор на НКЖИ инженер Милчо Л...
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Отговорни сме и към миналото, и към бъдещето на жп транспорта Еврофондовете са много важни за нас, казва генералният директор на НКЖИ инженер Милчо Л...
Инвестират още 759 млн. евро, за да се движат скоростни влакове от София до турската граница До месец пускаме процедурите за модернизация на участъка...
С 30 км/ч се увеличи скоростта по ремонтираните участъци между София и Мездра