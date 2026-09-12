Мила бясна на Аштън
Мила Кунис е бясна на половинката си Аштън Кътчър. Двамата не си говорили повече от седмицата. Причината - мъжът й три вечери поред бил на нощни баро...
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Мила Кунис е бясна на половинката си Аштън Кътчър. Двамата не си говорили повече от седмицата. Причината - мъжът й три вечери поред бил на нощни баро...
Мила Кунис, която чака дете от Аштън Къчър, за първи път заговори за бременността си. Тя е решила да ражда вкъщи и без упойка. Хубавицата сподели, че...
Статисти получиха изрична забрана да срещат погледа си с този на холивудската красавица Мила Кунис. Това се случи по време на снимките на "Възхода на...