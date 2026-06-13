Китаристът на Slipknot отнесе нож в главата от брат си
Китаристът на американската ню метъл банда Slipknot Мик Томпсън е бил приет в болница със сериозни наранявания след бой с ножове в брат си. Инцидентът...
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Китаристът на американската ню метъл банда Slipknot Мик Томпсън е бил приет в болница със сериозни наранявания след бой с ножове в брат си. Инцидентът...