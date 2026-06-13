Рокади в Москва. Стар познайник на България става втория човек в кабинета
Андрей Белоусов аут, мястото му заема Денис Мантуров
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Андрей Белоусов аут, мястото му заема Денис Мантуров
Лекари ще следят състоянието на болния от коронавирус Мишустин
Надявам се да помага на България, каза лидерът на "Воля"
Малко преди това държавната дума даде съгласие за назначаването на министър-председателя