Срив в цената на млякото, голям страх у производителите
Загубата на една крава на година ще бъде от 400 до 800 лева, дори до 1000 лева
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Загубата на една крава на година ще бъде от 400 до 800 лева, дори до 1000 лева
На видеото се вижда как мъжът уринира върху флага
Ние много разчитахме на решенията на министрите от Европа, които проведоха съвещание за излизане от кризата миналата седмица. Те обаче не могат да ни...
Благоевград. "Ситуацията в мина „Ораново" е много динамична. Получил се е масиран скален пробив, при който не е ясно колко глина е изтекла, но е запъл...
София. Правителството назначи областни управители на Варна, Перник, Силистра и Софийска област, съобщиха от правителствената пресслужба. Хасково ще и...
София. От 23 години съм в СДС и за мен от партията останаха единствено трите букви и някакви хора на „Раковски“, които правят празна политика.“ Това з...