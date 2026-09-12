9 г. затвор за таксиметровия шофьор, врязал се в спирка на "Цариградско шосе"
София. Върховният касационен съд потвърди 9-годишната присъда на таксиметровия шофьор Михаил Куртев, който юли миналата година се вряза с таксито си н...
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София. Върховният касационен съд потвърди 9-годишната присъда на таксиметровия шофьор Михаил Куртев, който юли миналата година се вряза с таксито си н...
Мълчат, че е навън 2 месеца, може и да избяга, бои се майката на сгазената Съни
София. Таксиметровият шофьор Михаил Куртев, който това лято помете 12 души на спирка на бул. "Цариградско шосе", е освободен от ареста под парична гар...
София. Софийски апелативен съд потвърди постоянния арест на таксиметровия шофьор Михаил Куртев, предаде БНР. Пред съда Куртев заяви, че съжалява, но...
Михаил Куртев призна, че пил мента с приятели и каза, че много съжалява