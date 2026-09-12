Борисов: Предотвратяваме изграждането на огради в сърцето на Европа
Интервю на министър-председателя Бойко Борисов за в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" -Г-н Министър-председател, когато германският канцлер през лятот...
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Интервю на министър-председателя Бойко Борисов за в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" -Г-н Министър-председател, когато германският канцлер през лятот...
Бежанците „искат да отидат в Австрия или в други страни, те не искат да останат в България", най-бедната страна от Европейския съюз, отбелязва в интер...
Политиката на отворени врати за бежанците на германския канцлер Ангела Меркел ще продължи въпреки загубата на местните избори в 2 провинции в неделя....