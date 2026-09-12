Министърът на отбраната обяви кога е краят на МиГ-овете
Напълно изправен е вече първият F-16 Block 70, повишен интерес към военната служба
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Напълно изправен е вече първият F-16 Block 70, повишен интерес към военната служба
Патриотите с резерви срещу плановете за покупка на кораби за над 800 млн. лева Същински скандал дали да купуваме нов самолет или да ремонтираме стари...
Премиерът подкрепи военния министър и обвини БСП за колапса на авиацията Премиерът Бойко Борисов подкрепи военния министър Николай Ненчев, след като...