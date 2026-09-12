Душманинът на Киър Стармър свързан с руското разузнаване?
„Проект Риба“ сочи Питър Манделсън като голям успех на руските служби, но не представя доказателства, че е шпионирал
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„Проект Риба“ сочи Питър Манделсън като голям успех на руските служби, но не представя доказателства, че е шпионирал
Британското разузнаване допуска, че вирусът може да е от лаборатория
Лондон. Секретните служби на Великобритания искат да изпратят допълнително подкрепление от разузнавачи в Афганистан, поради възникналата опасност Вели...