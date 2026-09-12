Голям ден! Варненец спечели международна олимпиада
Спечелени са 4 медала в дисциплината
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Спечелени са 4 медала в дисциплината
От Международната олимпиада в Китай
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Fibank (Първа инвестиционна банка) награди днес учениците от Софийската математическа гимназия (СМГ) за отличното им представяне на Международната оли...
София. С множество медали се прибират младите ни олимпийци от международните финали по информатика и физика. От XXVI Международна олимпиада по инфор...