Драмата с Е-79 продължава. Защо отлагат строителството
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Ще бъде затворен до средата на февруари
Маестро Доминго бе поканен като почетен президент на "Европа Ностра"
Голямата награда на Международния франкофонски фестивал на ученически трупи от езикови гимназии - Златна маска, спечели трупата на 4-та езикова гимназ...
“Кръстьо Сарафов” и спектакълът “Хора с куфари” спечелиха Голямата награда на второто издание на Международния студентски фестивал “Данаил Чирпански...
От 5-ти до 9-ти април градът ще бъде домакин на второто издание на международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“.
Илияна Йотова ще поздрави жителите и гостите на празника и ще награди победителите в традиционния международен конкурс за винопроизводители
Празник е! Днес се празнува Международният ден на бирата. Той ще бъде честван в 193 града и 46 страни. Сред тях са в Австралия, Бразилия, Канада, Кост...
Хага. Започна процесът срещу кенийския вицепрезидент Уилям Руто в Международния наказателен съд (МНС), предаде АФП. Руто, който е обвинен в престъпле...
Велико Търново. Индийка от Лондон на 19 години стана "Мис" при болярите. Танцьорката Джасмин Атуал взе титлата "Мис Фестивал" в традиционния конкурс,...