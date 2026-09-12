Първата национална среща на независимите хранителни магазини събра собственици от цялата страна
Традиционната търговия изпреварва по ръст модерната
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Традиционната търговия изпреварва по ръст модерната
Заповядайте с нас на кулинарно пътешествие от 1 до 31 октомври, когато над 90 ресторанта в цялата страна ще покажат кулинарното си майсторство в три в...
Будапеща. Международни вериги от супермаркети може да бъдат изтласкани от унгарския пазар заради увеличените разходи за инпекции и заплахи от правител...