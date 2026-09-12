НАП с 400 проверки на ден заради еврото
Влязохме с така наречения удължителен закон, но това по никакъв начин няма да попречи на процеса на приемане на еврото, каза Методи Методиев
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Влязохме с така наречения удължителен закон, но това по никакъв начин няма да попречи на процеса на приемане на еврото, каза Методи Методиев
Финалното решение за влизането на България в еврозоната се очаква на 8 юли
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Легенди го изкарват жив, с ново лице и агент на ДЕА