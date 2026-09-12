Кметът, който стана Дядо Коледа за Дупница
Кметът на Община Дупница Методи Чимев ще влезе в ролята на Дядо Коледа за едно дете. Той ще изпълни желанието на определено с жребий хлапе, което е на...
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Кметът на Община Дупница Методи Чимев ще влезе в ролята на Дядо Коледа за едно дете. Той ще изпълни желанието на определено с жребий хлапе, което е на...
Заварих дългове от 20 млн. лева през 2011 г. и празни сметки Шампионите ни по волейбол вече ще играят в модерна спортна зала Стартираме амбициозен п...
Кандидатът за кмет на община Дупница инж. Методи Чимев и част от листата с кандидат-съветници на ГЕРБ се срещнаха с жителите на с. Червен брег. Срещат...
София. В предаването "Здравей България" на Нова телевизия, излъчено днес – 13.09.2013 год., Мая Манолова, народен представител от 10-и МИР-Кюстендил з...