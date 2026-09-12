Търговци: Все повече хора купуват хладни оръжия
Все повече хора купуват хладни оръжия. Това констатират търговци пред БНТ и отчитат ръст на продажбите и при газовите пистолети. Младежите между 18 и...
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Все повече хора купуват хладни оръжия. Това констатират търговци пред БНТ и отчитат ръст на продажбите и при газовите пистолети. Младежите между 18 и...
Не знаех, че брат ми носи бокс. Аз също имам. Това се носи в България, защото никой не ти дава сигурност, това се носи за самозащита. Това каза пред б...
Поничките отказват да дават обяснения за побоя и смъртта на момчето „Няма съмнение, че 18-годишният Тодор е използвал метален бокс". Това съобщи в „З...