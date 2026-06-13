БАБХ и месопреработвателите обединяват усилия срещу лошите практики в бранша
Двете страни са единодушни, че в сектора е необходима по-голяма прозрачност
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Двете страни са единодушни, че в сектора е необходима по-голяма прозрачност
АМБ с ново ръководство и амбициозна програма за бъдещето
Председателят на Асоциацията на месопреработвателите Атанас Урджанов използва случая, за да връчи специални отличия
Шефът на Асоциацията на месопреработвателите се изказа на "Да на българската храна" - дискусията, организирана от Стандарт