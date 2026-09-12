Магия, бира и царе преди Потопа: Разкриха тайните на древно писмо
Дигитализираната колекция съдържа медицински рецепти, дворцови ритуали, писма и документи от първите градски цивилизации
Следете всички новини, анализи и коментари за Месопотамия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дигитализираната колекция съдържа медицински рецепти, дворцови ритуали, писма и документи от първите градски цивилизации
Учените отбелязват, че историята с древните рецепти не е приключила
Проф. дин Николай Овчаров Не е тайна, че Двуречието или Месопотамия е една от люлките на човешката цивилизация. Не случайно наричат тези земи "златни...