Денонощен здравен филтър на ГКПП „Маказа”
Преустановени са кетъринг-доставките в „Теклас“ - най-голямата компания в Кърджали с над 2500 души персонал
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Преустановени са кетъринг-доставките в „Теклас“ - най-голямата компания в Кърджали с над 2500 души персонал
Кметовете ще водят Регистър на хората, пристигнали от чужбина и на хората, работили продължително време в други градове
След Съвета по сигурността към МС проф. Мутафчийски обяви новите мерки