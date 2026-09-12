Всичко за Менса

Следете всички новини, анализи и коментари за Менса. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество СтандАРТ
МЕНСА иска час по мислене

МЕНСА иска час по мислене

Общността на хора с изключително висок коефициент на интелигентност МЕНСА поиска в учебните програми на учениците да бъде включен час по мислене. Ново...

24 май | 18:15
0 коментара
3992