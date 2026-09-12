Геният на века е на 11 години. По-умен от Айнщайн и Стивън Хокинг
Ейдриън Лий пише роман на древния Рим
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Ейдриън Лий пише роман на древния Рим
Иво благодари на своята учителка
Сава Троански влезе в „Менса България“
Кандидат-кметове решиха теста ни, но нито един не спечели изборите Българка държи рекорда на МЕНСА за най-високо IQ, казва Христо Радков От тази год...
Общността на хора с изключително висок коефициент на интелигентност МЕНСА поиска в учебните програми на учениците да бъде включен час по мислене. Ново...
15-годишно момче от Пловдив е получил резултат от 99% на теста на МЕНСА. Цветан Чуканов, който учи в математическата гимназия „Акад. Кирил Попов" в гр...
"Менса България" покани кандидат-депутатите да се подложат на тест за интелигентност. С писма до централите на партиите председателят на Управителния...
София. Организацията на на най-интелигентните хора "Менса - България" предложи на всички парти, коалиции и индивидуални участници в изборите за Европе...
Финикс. Дете чудо на 3 години е станало член на най-масовата международна организация на хора с висок коефициент на интелигентност (Менса), след като...