Мелемов води в Смолян
С 2000 гласа е пред Сабрутев от БСП
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С 2000 гласа е пред Сабрутев от БСП
ПП ГЕРБ и кандидатът ни за кмет на Доспат Елин Радев не е в коалиция за предстоящия вот в неделя, не е в коалиция и за евентуално управление на Община...
Тази категорична победа, която извоювахме в община Смолян, е поредната и за мен е много важна, защото всички наши гласове са чисти. Те са получени зар...